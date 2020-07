Roma: riapre parco Nemorense, Raggi a confronto con cittadini su lavori durati 10 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i lavori svolti non hanno convinto tutti, tra chi ha lamentato la mancata potatura e sfalciatura in alcuni punti, a chi ha segnalato come il ghiaino (per evitare il sollevamento della polvere, problema annoso del parco), sia stato inserito solo in alcuni punti e non su tutti i viali. Come ha ricordato però la presidente del II municipio Francesca Del Bello: "I lavori non sono ancora stati ultimati e andranno avanti con il parco aperto". Alcuni sono rimasti delusi dalla mancata riapertura del chiosco: "Aprirà a settembre", ha garantito la minisindaca. C'è chi poi ha lamentato l'eliminazione del giochi per disabili. L'appalto per il parco prevedeva diversi interventi, tra cui: il rifacimento della pavimentazione dei viali, la revisione dell'impianto di smaltimento delle acque; la pulizia delle caditoie; la potatura di tutti gli alberi e la bonifica della vegetazione; l ripulitura del laghetto; il restauro della scalinata verso largo Volsinio; la piantumazione di nuove essenze arboree; l'abbattimento delle tettoie abusive nella zona ex centro bocciofilo; il ripristino delle panchine e l'installazione di sei nuovi cestini e la cancellazione delle scritte vandaliche. "Recepiamo che ci sono ulteriori interventi da fare. Andremo a ultimarli da settembre senza ulteriori chiusure", ha garantito Raggi ai cittadini. (Rer)