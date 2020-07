Turchia: Ufficio affari religiosi, nominati tre imam per Santa Sofia in vista riconversione a moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio degli affari religiosi della Turchia ha nominato tre imam incaricati di guidare le preghiere musulmane a Santa Sofia che domani verrà riconvertita ufficialmente in moschea dopo 86 anni. Secondo quanto annunciato oggi dal capo dell’Ufficio affari religiosi, Ali Erbas, le autorità anno anche nominato cinque muezzin, responsabili di recitare dai minareti gli inviti alla preghiera. Costruita come cattedrale cristiana dall'imperatore bizantino Giustiniano nel 537, Santa Sofia è divenuta una moschea nel 1453 con la conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani. Con la nascita della moderna Turchia e la caduta dell’Impero Ottomano, il sito è stato trasformato per decreto di Mustafa Kemal Ataturk nel 1934 in museo, venendo inserito nel 2011 all’interno della lista Unesco del Patrimonio mondiale dell’umanità. Nonostante le forti critiche da parte della comunità internazionale, il 10 luglio, il Consiglio di stato turco ha annullato il decreto di Mustafa Kemal Ataturk basandosi sul fatto che Santa Sofia, nata come basilica cristiana nel 537, era un bene di Maometto II il conquistatore che l'aveva ceduto nel 1453 ad una fondazione, osservando che il decreto del 1934 avrebbe violato le disposizioni delle fondazione proprietaria del sito. Secondo alcune indiscrezioni il governo avrebbe un'idea per preservare i mosaici cristiani di Santa Sofia, applicando tendaggi una volta che l'edificio sarà convertito in moschea in virtù della decisione del Consiglio di Stato. (segue) (Tua)