Afghanistan: talebani pronti a liberare tutti i prigionieri afgani prima del 30 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani sono pronti a liberare tutti i prigionieri afgani rimasti prima della vigilia della festa di Eid al Adha che inizia a luglio 30 e a dare il via ai colloqui intra-afgani se Kabul rilascerà a sua volta i detenuti del movimento islamista attualmente in carcere. Lo ha annunciato Suhail Shaheen, portavoce dell'ufficio politico dei talebani in Qatar. "L'emirato islamico è pronto a rilasciare tutti i rimanenti prigionieri della vigilia di Eid al Adha, a condizione che liberino i nostri prigionieri secondo la lista già consegnata a loro (il governo di Kabul)”, ha sottolineato Shaheen in una nota su Twitter. “Potremo essere pronto per iniziare i negoziati intra-afgani immediatamente dopo l’Eid nel caso in cui il processo di rilascio dei prigionieri sarà completato”, ha aggiunto. Nonostante l’accordo tra Stati uniti e talebani raggiunto lo scorso 29 febbraio nella capitale del Qatar, Doha, non si sono fermate le violenze nel Paese. In un primo i negoziati intra-afgani erano previsti per marzo, ma sono stati rimandati a causa di disaccordi sulla liberazione reciproca dei prigionieri. All'inizio di luglio, i talebani avevano affermato che non avrebbero bloccato le ostilità contro le forze di sicurezza afghane, prima l’avvio dei colloqui, ritenendo ‘illogica” la richiesta di un cessate il fuoco in assenza di negoziati.(Res)