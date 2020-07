Roma: nuovo cda per Convention Bureau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Fiori è il nuovo presidente di Convention Bureau Roma e Lazio. Il Cda in carica per i prossimi tre anni è composto da Stefano Fiori, Daniele Brocchi, Onorio Rebecchini, Claudia Maria Golinelli. Il 21 luglio 2020, nella sede operativa della società consortile, presso il dipartimento del turismo del Comune di Roma, sono state designate le cariche. Le associazioni di categoria hanno riconfermato la propria rappresentanza nel Cda. Lo rende noto Convention Bureau Roma e Lazio. "Alla presidenza - si legge nella nota -, l'ambasciatore di Unindustria, Stefano Fiori. Daniele Brocchi, già delegato per Confesercenti come consigliere di amministrazione nel precedente mandato, è stato nominato vice presidente. Il presidente del triennio di avvio del Convention Bureau Roma e Lazio, Onorio Rebecchini, è stato riconfermato consigliere di amministrazione quale voce di Federalberghi Roma. Claudia Maria Golinelli è invece l'incaricata di Federcongressi&eventi (in sostituzione di Paolo Novi) eletta nel Cda". "Voglio Ringraziare Onorio Rebecchini e Paolo Novi per il percorso avviato insieme - dichiara Stefano Fiori appena nominato presidente -il programma non cambia rispetto ad un indirizzo sempre condiviso da tutti noi del C.d.A., aperto al dialogo e ad obiettivi comuni di sviluppo della meeting industry nel territorio". "Ci troviamo senz'altro nel momento più difficile mai vissuto dal comparto - aggiunge Fiori - ma siamo convinti che l'unione ci consentirà di rafforzarci e reagire sia a livello nazionale, sia a livello internazionale con azioni importanti e concrete, come quelle intraprese fino ad oggi". (Com)