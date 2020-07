Venezuela: Usa annunciano sanzioni contro due presunti prestanome di Maduro e suo figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro i fratelli Santiago e Ricardo Moron Hernandez, accusati di agire da prestanome a beneficio del presidente venezuelano Nicolas Maduro e suo figlio Nicolas Ernesto Maduro Guerra. "Mentre il popolo venezuelano soffre, l'illegittimo regime di Maduro ha concentrato i suoi sforzi per mantenere la presa sul potere", ha dichiarato il segretario Steven T. Mnuchin in un comunicato. "Gli Stati Uniti sono impegnati a colpire le persone che aiutano questo regime corrotto mentre continuano a ignorare il benessere del popolo venezuelano". Secondo quanto denunciano gli Stati Uniti, Maduro Guerra avrebbe reclutato i fratelli Moron Hernandez per condurre affari a suo nome. I due avrebbero usato diverse compagnie per condurre transazioni. Maduro Guerra e i fratelli Moron Hernandez, prosegue il comunicato, sono inoltre figure centrali nell’industria dell’oro venezuelana. Maduro Guerra è accusato di condurre transazioni illegali inclusa la vendita di oro estratto in Venezuela e spedito attraverso la Banca centrale venezuelana. (Nys)