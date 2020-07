Fondi Lega: caso Lfc, sentita da pm consigliera cda Fondazione che sollevò dubbi su compravendita immobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata sentita oggi pomeriggio dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco in qualità di teste Paola Dubini, consigliere della "Lombardia Film Commission" dal giugno del 2018, nell'ambito delle audizioni riguardanti l'inchiesta sulla presunta compravendita a un prezzo "gonfiato" pari a 800 mila euro da parte della fondazione, di cui Palazzo Lombardia è socio insieme al Comune di Milano, di un immobile a Cormano di proprietà di società riconducibili a tre commercialisti vicini alla Lega. Da quanto emerso la docente di Economia aziendale alla Bocconi, nominata da Palazzo Marino, aveva espresso delle perplessità, già due anni fa, sull'operazione e in particolare sul pagamento in un'unica tranche dell'intero importo al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, siglato il 4 dicembre 2017. Dubbi che "cerca di fugare - si legge in uno degli atti dell'inchiesta - l'avvocato Alessio Gennari, componente unico dell'Organismo di vigilanza della fondazione" che "nel rispondere "a Paola Dubini, si arrampica sugli specchi per giustificare l'intero importo del prezzo dell'immobile in sede preliminare".(Rem)