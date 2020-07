Frosinone: nuovo presidente Federlazio provinciale, a Polito gli auguri di Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soci di Federlazio Frosinone hanno votato oggi ed hanno eletto oggi presidente provinciale Carmine Polito. Il primo a complimentarsi con il nuovo presidente è stato, con una nota, il presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo. "Auguri a Carmine Polito - si legge -, eletto nuovo Presidente di Federlazio. Un ruolo importante, il suo, all'interno di un'associazione altrettanto centrale e strategica per lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. In qualità di presidente della Provincia di Frosinone la piena disponibilità per un percorso condiviso, di collaborazione e pianificazione nell'esclusivo interesse della nostra provincia".(Com)