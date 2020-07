Ue: Gelmini (FI), subito commissione speciale per Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, in una nota ha definito "positiva la presa di posizione del presidente della Camera, Roberto Fico, in merito all'istituzione, così come chiesto a gran voce da Forza Italia, di una commissione speciale parlamentare per il Recovery Plan. Per la parlamentare "non ci sono task force governative che tengano, le scelte strategiche per il futuro del paese, per le priorità, per gli investimenti, le decisioni su come spendere i cospicui fondi europei che arriveranno nei prossimi anni devono essere prese dalle camere". In questo senso "Montecitorio e palazzo Madama siano, come logica vuole, il centro del dibattito politico. Il governo non commetta gli stessi errori del recente passato e rispetti la centralità del parlamento".(Rin)