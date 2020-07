Usa-Russia: colloquio telefonico Trump-Putin, focus su controllo degli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, hanno avuto oggi un colloquio telefonico per discutere una serie di questioni tra cui quella legata al controllo degli armamenti. E' quanto riferisce il Cremlino in un comunicato stampa. "Le questioni legate alla stabilità strategica ed al controllo degli armamenti sono state discusse approfonditamente, considerando la responsabilità speciale della Russia e degli Stati Uniti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", si legge nel comunicato del Cremlino, nel quale viene ribadita anche l'importanza delle consultazioni bilaterali in materia e del Trattato per la riduzione degli armamenti strategici. "Hanno anche notato l'importanza dell'iniziativa russa di tenere un summit dei paesi che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu per discutere un ampio spettro di questioni legate alla sicurezza internazionale", aggiunge il Cremlino riportando il contenuto del colloquio tra Putin e Trump. Secondo quanto confermato dalla Casa Bianca, Trump ha auspicato che si riesca ad evitare una corsa agli armamenti e ha detto di attendere i negoziati in programma a Vienna. Anche i rapporti economici tra Mosca e Washington e la lotta al coronavirus sono stati due temi affrontati nel colloquio telefonico. I due presidenti, aggiunge il Cremlino, hanno concordato di mantenere contatti "a vari livelli". (Rum)