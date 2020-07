Roma: Crimi (M5s), con Raggi rinascita iniziata, migliore risposta a chi abbandona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi lancia il suo sostegno al sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sembrava impossibile riuscire a risollevare questa città unica, la nostra Capitale, ridotta in macerie da decenni di cattiva gestione. Ma la determinazione di Virginia, la sua estrema dedizione verso il bene comune e il suo costante impegno stanno dando i loro frutti: la città cambia volto e la rinascita è iniziata - scrive in un post su Facebook Crimi -. Sta accadendo, adesso. E i risultati di questo lavoro sono la migliore risposta che possiamo dare ai detrattori o a chi ha deciso di abbandonare questo vero, sano, progetto di cambiamento. Forza Virginia, avanti così". Crimi sottolinea che "proseguono senza sosta i lavori dei cantieri a Roma, con l'obiettivo di migliorare i servizi e garantire la piena vivibilità della città, non solo ai suoi cittadini ma a tutti coloro che arrivano a visitarla. Interventi importanti, resi possibili dal grande lavoro di Virginia Raggi e di tutta la squadra del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, che insieme stanno portando avanti la migliore amministrazione di Roma da molti anni a questa parte", conclude Crimi. (Rer)