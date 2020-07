Viabilità: A4 Torino-Trieste, chiusura tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Torino-Trieste, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 23 alle 5 di venerdì 24 luglio, il traffico proveniente da Torino sarà deviato sull'uscita di Sesto San Giovanni. Per gli utenti che devono proseguire sulla A4 verso est si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria di Sesto San Giovanni, di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in A4 in direzione est, attraverso la stazione di Monza. (Com)