Autostrade: Malan (FI), accordo sarà molto pesante per le casse dello Stato

- L'accordo tra governo e Aspi sulle concessioni autostradali "rischia di essere molto costoso per le casse dello Stato, poco rassicurante per gli investitori, soprattutto stranieri, e poco più di una bandierina per dire di aver cacciato la famiglia Benetton". Lo ha detto il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia, Lucio Malan, nel corso del question time a palazzo Madama. "La concessione è stata data a suo tempo senza una vera competizione", ha aggiunto Malan che si è detto "preoccupato poiché solo una vera concorrenza può portare alla riduzione dei pedaggi, pedaggi che gravano non solo sui privati, ma anche sulle aziende e dunque sulla competitività del sistema Italia". "Non ci convince neppure leggere che nel nuovo assetto entreranno figure 'gradite' a Cdp perché nel libero mercato il gradimento dovrebbe arrivare sulla base di criteri oggettivi con procedure pubbliche alla ricerca delle migliori condizioni", ha concluso. (Com)