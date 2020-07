Da FI al Misto, Romani a Nova: "Nessun soccorso al governo, non voteremo lo scostamento di bilancio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun sostegno all’attuale esecutivo e nessun cambio di alleanza: lo ha ribadito, ad "Agenzia Nova", il senatore Paolo Romani che ieri - insieme ai colleghi Gaetano Quagliariello e Massimo Berutti - hanno annunciato l'addio a Forza Italia e la loro iscrizione al gruppo Misto di palazzo Madama, per creare una componente unica chiamata "Idea e Cambiamo". "C’era un malessere - ha spiegato Romani - che avevamo da tempo stando in Forza Italia perché ritenevamo che FI avesse esaurito il suo compito di aggregatore, di federatore delle forze di centro di questo Paese. Il calo di consensi del Movimento cinque stelle ed un’attenuazione di quelli della Lega - ha osservato l’ex ministro dello Sviluppo economico -, significano che si apre appunto al centro uno spazio molto probabilmente frequentato. 'Idea e Cambiamo' è un partito liberale, popolare, riformista che si colloca al centro e che rimane chiaramente nell’alveo, nella cornice del centrodestra: nessuno pensi - ha avvertito - che la nostra operazione sia un soccorso al governo o un preludio ad un cambio di alleanze".Quanto al voto previsto mercoledì prossimo, al Senato, dove i numeri sono risicati, sul nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro approvato da palazzo Chigi, Romani ha aggiunto: "Non voteremo comunque a favore, non è detto. Se riterremo che il governo darà risposte convincenti su come userà questi fondi supplementari, allora potremo pensare di assicurare quei 161 voti che servono per il via libera. Non ci possono essere provvedimenti a pioggia. Ricordo - ha segnalato il parlamentare - che i partiti del centrodestra hanno votato i primi due scostamenti di bilancio. A livello generale, tenuto conto del buon risultato raggiunto a Bruxelles da Giuseppe Conte sul Recovery fund, questo governo si troverà a gestire la fase più difficile, che è quella della proposta, di come utilizzare le risorse ottenute".Romani ha rivolto anche uno sguardo alle prossime elezioni regionali che, a suo giudizio, saranno "il vero banco di prova del centrodestra: a settembre - ha sottolineato - gli scenari politici saranno diversi rispetto a quelli di oggi, in ballo c’è la legge elettorale, e la stessa risposta diversa data da Giorgia Meloni e Matteo Salvini sull’intesa al Consiglio europeo la dice lunga. Forza Italia, poi, è favorevole al Meccanismo europeo di stabilità. Il Mes - ha rilevato il senatore - è un totem ideologico su cui ci stiamo avvitando. Si deve uscire dal campo degli slogan, discutiamo se serve al Paese e a quali condizioni, visto che potrebbero bastarci anche 20 miliardi di euro con le condizionalità che potrebbero essere sterilizzate e sospese. Entriamo nel merito del dibattito - ha concluso Romani - invece di soffermarci su uno sterile scontro tra Mes sì e Mes no, che solo in Italia esiste". (Rin)