Auto: Spagna, incontro tra Nissan e sindacati per trovare intesa su chiusure stabilimenti

- I vertici aziendali di Nissan Spagna ed i sindacati si sono incontrati oggi per tentare di sbloccare le difficili trattative in merito alla chiusura dei tre stabilimenti di Barcellona annunciato nelle scorse settimane. Se in un primo momento la casa automobilistica giapponese aveva posto come limite massimo il 31 dicembre 2020, nelle ultime ore ha proposto uno slittamento a giugno 2021 purché si giunga ad un accordo con i sindacati entro la fine di questo mese per riprendere la produzione Mercedes-Benz Classe X che il marchio asiatico si è impegnato a fabbricare per Daimler. "La direzione insiste sull'importanza di concordare condizioni che consentano di guadagnare tempo per valutare le alternative", ha affermato Nissan in un comunicato, aggiungendo di essere disponibile a "mettere a disposizione tutti i mezzi per trovare una soluzione per il futuro". L'azienda si è impegnata a non effettuare "licenziamenti traumatici" fino al 30 dicembre a condizione che venga revocato lo sciopero generale indetto dopo l'ufficializzazione della chiusura degli stabilimenti di Barcellona che dà lavoro a circa 3 mila persone tra diretti e dell'indotto.(Spm)