Brasile: ex ministro Salute Mandetta annuncia possibile candidatura a presidente nel 2022

- L'ex ministro della Salute del Brasile, Luiz Henrique Mandetta, ha annunciato la sua possibile candidatura alla carica di presidente della Repubblica nelle prossime elezioni in programma nel 2022. In particolare Mandetta ha affermato che se Democratici, il partito a cui è tesserato, dovessero condividere il suo obiettivo politico il candidato potrebbe essere lui. "Se Democratici volessero pensare a un'alternativa politica al governo attuale, io sarò pronto come candidato presidente o anche solo a guidare la nave ammiraglia di un candidato in cui credo", ha affermato nel corso di una intervista per il canale BandNews, sottolineando che parteciperà attivamente alle elezioni. Allo stesso tempo, Mandetta non ha escluso la possibilità di candidarsi in altre posizioni come quelle di senatore, governatore o nuovamente come deputato federale, posizione che ha ricoperto per due legislature. (segue) (Brb)