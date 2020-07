Brasile: ex ministro Salute Mandetta annuncia possibile candidatura a presidente nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 aprile il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva rimosso Mandetta dal suo incarico come ministro della Salute al termine di alcune settimane di polemiche a causa delle divergenze sorte tra sulla politica di contrasto alla pandemia del nuovo coronavirus. Prima del licenziamento, l'ex ministro si era detto pronto a lasciare l'incarico ricostruendo in una intervista alla testata "Veja" i "60 giorni di battaglia" portati avanti con il capo dello stato. Bolsonaro, convinto della necessità di non cedere al "panico" alimentato dai media, non ha condiviso le serrate proclamate dai governatori degli stati brasiliani e ha adottato comportamenti come le uscite in pubblico senza mascherina, duramente criticati da Mandetta. (Brb)