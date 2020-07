Legge elettorale: Baldino (M5s), prendiamo atto che Italia viva è venuta meno a impegno preso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino, osserva: "Prendiamo atto che Italia viva è venuta meno agli impegni assunti. L'accordo per una nuova legge elettorale in senso proporzionale - continua la parlamentare in una nota - era stato siglato anche con loro appena sette mesi fa, a gennaio. Era una proposta condivisa sia tecnicamente che politicamente. Oggi invece, di fatto", conclude l'esponente del M5s, "ha votato con le opposizioni di centrodestra". (Com)