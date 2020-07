Poste: Capitanio (Lega), bene accordo con Tim, positiva qualunque azione per ridurre digital divide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato Lega in commissione Trasporti, Poste e Tlc e segretario della Vigilanza Rai in merito all'accordo tra Poste e Tim annunciato oggi. "Ogni iniziativa per far uscire l'Italia dal medioevo digitale è positiva. Bene dunque l'accordo tra Tim e Poste se la direzione è questa - osserva in una nota -. La politica non deve fare il tifo per nessuno, ma guardare alle esigenze di cittadini, imprese e scuole che non possono più attendere. Il governo ha accolto la nostra mozione che chiede di fare presto, anzi di fare subito, e di mettere a sistema le infrastrutture esistenti, sfruttando anche le opportunità della tecnologia fwa. La Lega ha sbloccato 1,5 miliardi di voucher: usateli".(Com)