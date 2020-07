Tunisia: Istituto nazionale di statistica, 35 per cento aziende private rischia la chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'effetto dell'epidemia di coronavirus è stato avvertito dalle società del settore privato in Tunisia. In base ad uno studio condotto dall’Istituto nazionale di statistica tunisino (Ins), il 35 per cento delle imprese private in attività teme la chiusura con le condizioni attuali. Lo studio è stato condotto dal’Ins su un paniere di 2.500 aziende rappresentative del settore privato. Secondo il sondaggio il 72,4 per cento delle aziende teme di non poter coprire parte delle proprie spese con i fondi disponibili, mentre solamente il 13,3 per cento delle aziende intervista afferma di avere un piano aziendale adeguato alla situazione, in particolare. Le aziende del settore meccanico ed elettronico sono tra quelle che hanno un piano per poter proseguire le attività anche in questo contesto di crisi. Alla domanda sulle loro aspettative e incertezze sulla sostenibilità delle loro attività, le aziende con più di 5 dipendenti affermano di essere "moderatamente ottimiste" per i prossimi tre mesi. Dall’indagine le aziende chiedono allo Stato tre principali misure di sostegno: esenzioni e riduzioni fiscali (43,7 per cento degli intervistati); iniezioni dirette di liquidità (40,7 per cento) e agevolazioni fiscali ( 36,6 per cento).(Tut)