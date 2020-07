© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEVisita dell'assessore regionale all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, sul territorio della Valsabbia e del Garda Ore 10.00: arrivo dell’Assessore e visita guidata presso la Rocca d’Anfo. Trasferimento a Crone di Idro in battello (ore 12.30); visita alla pieve di Idro (ore 12.45); visita presso il Museo archeologico della Valle Sabbia a Gavardo (ore 15.30); visita del Museo della Civiltà Contadina e dell’Agricoltura curato dall’Ecomuseo del Botticino a Prevalle (ore 17); visita al Museo archeologico della Valtenesi e visita della Rocca a Manerba del Garda (ore 18.30)Conferenza stampa del M5S Lombardia inerenti il tema dell'assestamento al Bilancio regionale 2019Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 11)VARIEPresidio dei lavoratori “somministrati” dalle agenzie interinali presso le principali strutture sanitarie pubbliche lombardePalazzo Lombardia, piazza città di Lombardia (dalle ore 10)Conferenza stampa in diretta Facebook dal titolo "Il Partito Democratico per la legalità e la trasparenza". Parteciperanno la Segretaria metropolitana Silvia Roggiani, il senatore Franco Mirabelli, il Responsabile Enti Locali Paolo Razzano e i candidati sindaco del centrosinistra dei nove Comuni al voto a Milano Metropolitana, Baranzate, Bollate, Cologno Monzese, Corsico, Cuggiono, Legnano, Parabiago, Segrate, Vittuone.Evento in streaming (ore 12)MONZAIl sindaco Dario Allevi, l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Villa, l'assessore all’Istruzione Pier Franco Maffè incontrano i giornalisti per aggiornamenti sui lavori di manutenzione degli istituti scolasticiComune di Monza, Sala Giunta, 2° piano (ore 12.30) (Rem)