Brasile: ministro Energia, "nessuna intenzione di privatizzare Petrobras" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare Albuquerque ha affermato che la vendita delle attività da parte della compagnia ha un altro obiettivo. "Il piano mira principalmente a rafforzare l'azienda in quella che è la sua più grande competenza e cioè l'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in acque profonde", ha affermato. Albuquerque ha inoltre sostenuto che la vendita di beni ha permesso di aumentare la produzione nelle aree terrestri. "C'è stato un aumento della produzione nelle aree e nei campi che sono stati ceduti da Petrobras". (segue) (Brb)