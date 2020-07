Russia-Turchia: colloquio telefonico tra Lavrov e Cavusoglu, focus su tensioni nel Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu incentrato in particolare sull'attuale situazione nel Caucaso. "In connessione alla recente escalation delle violenze tra Armenia e Azerbaigian, la parte russa ha enfatizzato l'esigenza di un approccio bilanciato ed un effetto deterrente sulle parti coinvolte nel conflitto al fine di impedire un ulteriore aggravarsi della situazione, per assicurare la sicurezza del confine armeno-azerbaigiano e intensificare gli sforzi per risolvere la questione del Nagorno-Karabakh", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Mosca secondo cui il ruolo di Russia e Turchia e decisivo in questo senso. Anche i rapporti bilaterali tra Mosca ed Ankara e la Libia sono stati temi di confronto tra Lavrov e Cavusoglu. (Rum)