Ungheria: arrivano le prime dimissioni dopo licenziamento caporedattore portale "Index"

- Tre membri dello staff del portale di informazione indipendente ungherese "Index" hanno rassegnato le dimissioni dopo una riunione svoltasi oggi, nella quale è stato chiesto all'unanimità il ritorno del caporedattore Szabolcs Dull. Lo riferisce il sito "Insight Hungary". Laszlo Bodolai, a capo della fondazione che possiede "Index", si è rifiutato di rimettere Dull al suo posto, dopodiché Kata Janecsko, Andras Dezso e Balint Szalai hanno dato le proprie dimissioni. Altri giornalisti si sono successivamente recati nell'ufficio di Bodolai per fare la stessa cosa, ma lo hanno trovato vuoto. "La perdita di fiducia nei confronti di Dull è così profonda che non possono lavorare con lui in nessun modo", recita una risposta scritta di Bodolai alla richiesta dei giornalisti di riaffidare all'ex caporedattore il suo ruolo. (segue) (Vap)