Ungheria: arrivano le prime dimissioni dopo licenziamento caporedattore portale "Index" (3)

- Anche la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova era intervenuta un mese fa sulla questione, dopo l'avvertimento di Dull. Jourova ha scritto una lettera aperta in cui esprime sostegno e solidarietà al portale di informazione, dicendo che la pressione economica non dovrebbe diventare pressione politica. Jourova ha osservato di aver "seguito la situazione del portale con preoccupazione" ed ha espresso solidarietà ai giornalisti "che stanno lavorando in condizioni difficili". "Quello che fate, i valori per cui lottate, la libertà dei media e il pluralismo, sono essenziali per la democrazia e per l'Europa", ha proseguito Jourova, insistendo che "non può esserci democrazia senza media liberi e indipendenti". (Vap)