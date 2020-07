Belgio: governo inasprisce misure per il contrasto al coronavirus dal 25 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 25 luglio il governo belga inasprirà le restrizioni volte ad arginare la minaccia del coronavirus nel paese. Lo ha annunciato il primo ministro, Sophie Wilmes. L'utilizzo delle mascherine sarà obbligatorio negli spazi aperti molto frequentati, mentre nei bar e nei ristoranti del paese verrà installato un sistema di tracciamento. Le ultime stime sulla situazione sanitaria del paese "non devono seminare il panico ma devono essere prese sul serio" ha detto Wilmes. La scorsa settimana il Belgio ha avuto un aumento del 91 per cento di nuovi casi, con 9.808 decessi per coronavirus già accertati. I raduni privati con meno di 15 persone sono autorizzati. Wilmes ha spiegato che queste misure potrebbero essere allentate a partire dal primo settembre. (Frp)