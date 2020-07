Imprese: Poste Italiane annuncia accordo con Tim per offerta fibra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane, attraverso la controllata PostePay, annuncia la firma di un accordo con Tim che permetterà di portare ai privati e alle aziende soluzioni avanzate di connettività Internet. Stando al relativo comunicato stampa, grazie a questo accordo Poste Italiane fornirà al paese servizi in fibra ottica mediante tecnologie a banda ultra larga, coniugando la capillarità della rete degli uffici postali con la diffusione della rete Tim su tutto il territorio nazionale. Stando alla nota, l’iniziativa si colloca nel quadro della strategia di consolidamento dei servizi di telefonia fissa da parte di PostePay e punta ad ampliare la gamma di offerte rivolte al mercato consumer e business, con nuovi servizi ultrabroadband in fibra ottica con l’obiettivo di ridurre sempre di più il divario digitale tra le diverse aree del paese. L’accordo con Tim, prosegue la nota, rafforza inoltre la capacità del Gruppo di rispondere in maniera sempre più efficace alle diverse esigenze dei clienti confermando il ruolo centrale di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione e di sviluppo economico. (Com)