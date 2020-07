La Russia respinge le accuse del Regno Unito sulla sottrazione di informazioni per lo sviluppo di un vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca respinge le accuse di coinvolgimento in attacchi di hacker in relazione allo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Rifiutiamo fermamente un'altra assurda campagna mediatica dei nostri amici anglosassoni, prima di tutto gli Stati Uniti, in secondo luogo, il Canada e il Regno Unito", ha dichiarato Zakharova durante un briefing. "Abbiamo interagito con successo per molto tempo su questioni di vitale importanza per tutta l'umanità con molti paesi del mondo, compresi, tra l'altro, quelli menzionati", ha ricordato la portavoce del ministero degli Esteri russo "Cercare di giocare su un argomento così delicato è semplicemente indegno e blasfemo", ha aggiunto.La scorsa settimana, il ministro degli Esteri del Regno Unito Dominic Raab ha dichiarato di essere "assolutamente sicuro" che i servizi di intelligence russi abbiano cercato di rubare informazioni sulla ricerca sui vaccini per il coronavirus sviluppati nei paesi occidentali. In un'intervista a "Sky News", Raab ha spiegato che tale piano rientrerebbe in un approccio sistematico di minaccia cibernetica adottato dalla Russia. "Siamo assolutamente consapevoli che le agenzie di intelligence russe sono state coinvolte in un attacco informatico alle organizzazioni di ricerca e sviluppo in questo paese e a livello internazionale al fine di sabotare o trarre profitto dalla ricerca e sviluppo in corso" sui vacci, ha detto Raab. "Nel momento in cui il mondo si sta riunendo per cercare di contrastare il coronavirus, in particolare per trovare una soluzione globale per un vaccino, penso che sia scandaloso e riprovevole che il governo russo sia impegnato in questa attività", ha affermato il ministro britannico.Nei giorni scorsi il Centro di sicurezza cibernetica nazionale del Regno Unito (Ncsc) ha denunciato il presunto tentativo di un gruppo di hacker sostenuti dalla Russia di colpire organizzazioni britanniche, degli Stati Uniti e del Canada che stanno lavorando per sviluppare un vaccino contro il coronavirus. L'Ncsc ha riferito che alcune aziende farmaceutiche e gruppi di ricerca sarebbero nel mirino del gruppo di hacker Apt29, che fa "quasi certamente" parte dei servizi di intelligence del Cremlino. I membri dell'intelligence si sono rifiutati di confermare se alcuni di questi attacchi hanno avuto successo nel tentativo di estorcere informazioni mediche. Nessuna delle ricerche sul vaccino è stata compromessa, hanno però assicurato. Il quotidiano "The Guardian" sottolinea come sia raro che il Regno Unito dichiari in modo esplicito di ritenere che un altro paese stia organizzando attacchi online coordinati. Il ministro degli Esteri britannico Raab ha detto che è assolutamente inaccettabile che i servizi segreti della Russia colpiscano i centri di ricerca per il vaccino. "Mentre altri seguono i propri interessi egoistici con un comportamento avventato, il Regno Unito e i suoi alleati stanno compiendo il duro lavoro di tentare di trovare un vaccino e proteggere la sanità pubblica", ha detto Raab. Il gruppo Apt29 è attivo da diversi anni, ed è stato collegato anche agli attacchi contro il Partito democratico statunitense nelle elezioni del 2016. (Rum)