Agricoltura: Piloni (Pd) a Rolfi su anticipo Pac, il 70 per cento è solo grazie al governo

- Il consigliere regionale Matteo Piloni, capodelegazione Pd in commissione Agricoltura, risponde in una nota alle dichiarazioni odierne dell'assessore Fabio Rolfi che ha presentato i dati relativi all'anticipo dei premi della Pac in Lombardia: "Se la Regione Lombardia eroga già a luglio una quota pari al 70% delle risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre, è solo grazie al governo che lo ha consentito con il decreto Rilancio. Più volte, nei mesi scorsi, siamo intervenuti sollecitando l'assessore Rolfi proprio su questo tema. Finalmente qualcosa si sta muovendo, bene! Ora, però, Regione Lombardia si preoccupi di rendere l'accesso a questi finanziamenti più agevole, sburocratizzando e semplificando le procedure, soprattutto rendendo più efficace e funzionale la piattaforma Sisco". (Com)