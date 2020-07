Bolivia: fonti stampa, Tribunale supremo elettorale verso ulteriore rinvio elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia è orientato a posticipare la data delle elezioni generali, fissate attualmente per il 6 settembre, a causa della propagazione del nuovo coronavirus nel paese. Lo affermano fonti dello stesso tribunale citate oggi dal quotidiano "Pagina Siete", secondo le quali una decisione a riguardo verrà ad ogni modo comunicata nelle prossime ore. L'indiscrezione è filtrata mentre il Tse è riunito in queste ore per valutare le osservazioni del Comitato scientifico nazionale (Csn), che in una lettere inviata al Tse lo scorso martedì 21 luglio suggeriva al tribunale di rinviare gli scrutini. Un eventuale ed ulteriore posticipo dovrà ad ogni modo essere approvato anche dal parlamento che dovrà quindi fissare una nuova data. (segue) (Brb)