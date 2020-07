Bolivia: fonti stampa, Tribunale supremo elettorale verso ulteriore rinvio elezioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo fra tra tutte le forze politiche, compreso il Movimento al Socialismo (Mas) dell'ex presidente Morales, è stato raggiunto nonostante le obiezioni della presidente ad interim Anez, che aveva chiesto l'apertura delle urne in un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. Una posizione dietro la quale gli oppositori intravedono la volontà di prolungare indebitamente la permanenza di Anez al potere. In una conferenza stampa con i media locali, il segretario del Sindacato dei minatori della Bolivia (Fstmb), Orlando Gutierrez, aveva avvertito Anez che le rimanevano "due strade: approvare immediatamente la data delle elezioni al 6 settembre o la rivolta popolare". Sulla stessa linea anche il segretario del Sindacato degli operai (Cob), Juan Carlos Guarachi, secondo il quale, le organizzazioni sociali "sono scontente". L'ex presidente Morales aveva per parte sua segnalato che "spetta agli organi dello Stato garantire elezioni pulite e trasparenti, preservando la salute e il diritto alla partecipazione senza persecuzioni politiche". (segue) (Brb)