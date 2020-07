Lazio: Legambiente, bene ok a legge su piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha approvato la legge per i Piccoli Comuni, la proposta presentata nella scorsa legislatura da Cristina Avenali allora consigliera regionale e oggi responsabile dei Piccoli Comuni della Regione. Tra i provvedimenti previsti c'è l'esenzione alla compartecipazione nei bandi, gli oltre 7 milioni di euro ad oggi stanziati attraverso bandi, protocollo con le Poste Italiane per garantire servizi. "La legge regionale per i piccoli comuni è un successo per il nostro territorio, e siamo estremamente soddisfatti per la sua approvazione - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Il complimento più grande a Cristiana Avenali che prima da direttrice regionale di Legambiente, poi da consigliera regionale e infine da responsabile per i Piccoli Comuni della Regione, ha costruito incessantemente e nel tempo questo risultato e tutta la politica regionale a favore della nostra straordinaria piccola grande Italia. Ora continueremo a sostenere tutti i percorsi per valorizzare i saperi e i sapori, le culture, le tradizioni e le straordinarie chiavi di sviluppo sostenibile di cui i Piccoli Comuni sono attori protagonisti incontrastati". (Com)