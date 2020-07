Roma: diversi incendi in città, a Spinaceto fiamme alte minacciano abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi incendi hanno colpito questo pomeriggio il territorio di Roma: un maxi rogo è divampato a Spinaceto, nella zona sud della Capitale. A prendere fuoco una vasta area di sterpaglie all'interno del parco Campagna. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono avvicinate minacciose in strade e in prossimità di alcune abitazioni. Per l'incendio di sterpaglie, infatti, dalle ore 14 di oggi, diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma stanno lavorando su più fronti: in via Degrenè, via Caduti della Resistenza, via Salvatore Lorizzo, via Caduti Guerra di Liberazione e via Stame, a pochi metri di distanza dalla statale Pontina. Al lavoro di spegnimento stanno partecipando le squadre dei Vigili del fuoco dell'Eur (11a), Ostiense (7a), la boschiva Fiumicino (28a) e quella di Cerveteri (26a2), Dos 5, una botte (ab 12) ed il supporto aereo del Drago 57 più quello di un altro elicottero della Regione Lazio. Al momento nessuna abitazione è rimasta coinvolta né evacuata.(Rer)