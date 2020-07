Regionali: alleanza Forza Italia-Noi con l'Italia in Puglia a sostegno Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'alleanza tra Forza Italia e Noi con l'Italia alle elezioni regionali in Puglia del prossimo settembre a sostegno del candidato del centrodestra, Raffaele Fitto. Lo hanno annunciato poco fa, in una conferenza stampa, a Roma, il vicepresidente azzurro Antonio Tajani ed il coordinatore nazionale di NcI Maurizio Lupi. "Faremo un unico gruppo in Consiglio regionale. Crediamo che l'intesa possa portare più consensi alla candidatura di Fitto", le parole di Tajani. "L'accordo non nasce oggi, ma è un lavoro comune che facciamo da tempo", ha spiegato Lupi, secondo cui "la sfida in Puglia è decisiva ed importante. Serietà, moderazione, concretezza, i valori liberali e della sussidiarietà cattolica - ha proseguito - sono fondamentali nell’azione di governo ed è la ragione per cui proprio in Puglia vogliamo portare avanti questo progetto. La Puglia - ha concluso Lupi - ha bisogno di un governo di centrodestra e di Raffaele Fitto". (Rin)