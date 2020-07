© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ricorda che oggi la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura la legge che istituisce il 18 marzo come Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid19. "E' importante non dimenticarle e far sì che il loro ricordo ci renda una comunità più unita e più solidale", commenta su Twitter. (Rin)