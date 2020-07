Sicurezza: siglati a Macerata e Pesaro protocolli con viceministro Mauri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti oggi a Macerata e a Pesaro due riunioni sul tema della sicurezza con il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, alla presenza dei sindaci delle due città, dei prefetti, questori e rappresentanti delle forze di polizia. Nel corso delle riunioni - riferisce una nota - è stato fatto il punto sul contrasto alle attività criminali e sulla situazione economica e sociale sul territorio a causa dell’emergenza Covid. A Macerata sono stati sottoscritti i protocolli di intesa per la 'Gestione del sistema di videosorveglianza' e per la 'Mutualità di vicinato'. Il primo protocollo prevede un forte potenziamento del sistema di videocamere in città. Il secondo riguarda la mutualità di vicinato e prevede la riqualificazione urbana e sociale in un’ottica di sicurezza urbana integrata che prevede il coinvolgimento attivo della comunità locale. (segue) (Com)