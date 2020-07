Sicurezza: siglati a Macerata e Pesaro protocolli con viceministro Mauri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pesaro al termine del vertice sulla sicurezza il viceministro Mauri ha sottoscritto il protocollo di intesa 'Patto per la sicurezza urbana', che ha l’obiettivo di elevare i livelli di sicurezza e contrastare situazioni di illegalità promuovendo al contempo l’inclusione sociale e la riqualificazione delle aree urbane. Il viceministro Mauri ha ricordato come persista da 5 anni una tendenza che vede i reati in netto calo, in particolare i furti e le rapine. "Sono numeri molto positivi - ha dichiarato Mauri - dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e agire sulla percezione di insicurezza tra i cittadini che è ancora alta e che sarebbe sbagliato sottovalutare". Durante i vertici sono stati affrontati i temi relativi allo spaccio e al consumo di droga, in aumento in particolare tra i giovanissimi. Il viceministro all’Interno ha sottolineato la determinazione con cui al Viminale si sta affrontando la questione della lotta al traffico di sostanze stupefacenti. (Com)