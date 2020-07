Fase 3: Tajani (FI), prima di votare scostamento vogliamo vedere progetti governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati determinanti per l'approvazione dell'ultimo scostamento di bilancio. Oggi vogliamo sapere, prima di votare a favore, quali sono i progetti che intende finanziare il governo. L'esecutivo ascolti, anche qui, l'opposizione". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che in una dichiarazione ai telegiornali ha chiarito la posizione di Forza Italia in merito alla nuova richiesta di scostamento di bilancio avanzata dal governo.(Rin)