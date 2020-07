Omicidio Sacchi: datore di lavoro di del Grosso, mi disse che voleva scappare con soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha confermato che Valerio Del Grosso gli disse di avere 70mila euro con cui sarebbe scappato dall’Italia per andare in sud America. Il pasticciere con cui lavorava il 21enne imputato dell’omicidio di Luca Sacchi, ha ribadito questa mattina in tribunale a Roma, nel corso del processo in corte d’assise a porte chiuse, ciò che già aveva dichiarato durante le indagini. La mattina del 24 ottobre, cioè poche ore dopo l’omicidio del personal trainer, Del Grosso sarebbe andato lavorare e avrebbe confidato al suo datore di lavoro di essere coinvolto nella vicenda e i suoi propositi di fuga con i soldi. Un altro teste, però, sempre ascoltato oggi, Manul Incani, ritenuto amico fraterno di Del Grosso, ha sostenuto che l’amico gli aveva confidato dell’omicidio ma che non sapeva dove fossero i soldi destinati alla compravendita della droga. Udienza di oggi tutta focalizzata su deposizioni di amici o familiari del presunto assassino, e tra questi, la prima ad essere ascoltata dalla corte d’assise è stata la madre Giovanna Proietti. Nessun messaggio di vicinanza alla famiglia Sacchi. La donna si è limitata a rispondere alle domande su chi l’avesse informata ribadendo di essersi recata dalla forze dell’ordine per denunciare il figlio. Poi il fratello di Del Grosso che ha raccontato di come hanno appreso la notizia e del loro stupore nel sapere Valerio coinvolto in questa vicenda. (Rer)