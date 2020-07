Terremoto: Casa Italia, nasce Tavolo coordinamento ricostruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato istituito a palazzo Chigi, su impulso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Tavolo di coordinamento delle ricostruzioni post sisma. Oggi pomeriggio - riferisce una nota - si è svolta la prima riunione, in sala Verde, con tutti i Commissari e i soggetti preposti alla gestione delle diverse ricostruzioni tuttora in corso nel Paese. Al centro del dibattito la necessità di dare finalmente un inquadramento organizzativo comune e costante nel tempo della gestione del post emergenza terremoto, omogeneizzando e realizzando linee guida e road map condivise e uniformi. L'incontro odierno è stato presieduto dal capo dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio, Fabrizio Curcio, alla presenza dei sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi e Gianluca Castaldi e di rappresentanti dei vari ministeri competenti, tra cui il Mef, il ministero della Pubblica amministrazione e il Mit. (segue) (Com)