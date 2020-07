Terremoto: Casa Italia, nasce Tavolo coordinamento ricostruzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso parte alla riunione anche il commissario per il sisma del Centro Italia Giovanni Legnini, rappresentanti degli Uffici dei Commissari straordinari per la ricostruzione dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma che ha colpito queste Regioni nel 2012, il Commissario per il terremoto che ha colpito Ischia nel 2018 Carlo Schilardi, il Commissario per il sisma dell'area etnea del 2018 Salvatore Scalia, e il Commissario per il sisma del 2018 in Molise Donato Toma. Tra i punti centrali del confronto, si è discusso delle nuove proposte normative nell'ambito delle ricostruzioni, delle problematiche relative alla ricostruzione pubblica che in quasi tutti i contesti è ancora in ritardo nei confronti della ricostruzione privata, del sostegno alla ripartenza delle attività economiche e produttive in generale, delle risorse finanziarie e degli interventi di natura sociale e di sviluppo che devono sempre accompagnare il lavoro della ricostruzione. A questo incontro faranno seguito altri con il coinvolgimento di tutti gli attori, dalla Società civile alla politica, protagonisti dei processi di ricostruzione. (Com)