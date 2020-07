Energia: Brasile, tra agosto e settembre calendario aste per concessioni petrolifere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mostrando una lenta ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia, ieri, 22 giugno, l'Agenzia nazionale del petrolio brasiliana (Anp) ha pubblicato il nuovo bando relativo all'offerta permanente di concessioni per l'esplorazione petrolifera di 708 pozzi e tre giacimenti con accumuli marginali. L'offerta permanente consiste nella proposta continua di vendita di pozzi petroliferi aggiudicati da compagnie che però decidono di restituirli anzitempo all'agenzia. In questo caso i pozzi finiscono in questo speciale elenco e, se altre aziende dovessero manifestare interesse, potrebbero aggiudicarsi le aree in sessioni pubbliche di offerta in cui i diritti di esplorazione vengono assegnati con maggiore facilità e velocità. Secondo l'Anp, nel nuovo bando sono stati aggiornati i parametri per quanto riguarda la metodologia per la definizione delle aliquote delle royalty. In particolare per le aree con accumuli marginali, l'aliquota minima sarà del 5 per cento. Nel frattempo, per i pozzi al di fuori dei bacini pre-sal di Campos e Santos e quelli classificate come bacini ad alto potenziale, la percentuale di royalty è fissata al 10 per cento. Il ministro delle miniere e dell'energia, Bento Albuquerque, ha dichiarato che l'interesse del settore per questa asta è già grande e che sarà l'unica quest'anno nel settore del petrolio e del gas. (Brb)