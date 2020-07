Legge elettorale: Calabria (FI), sventato blitz antidemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza si spacca nell'ufficio di presidenza della I Commissione e viene sventata la forzatura sulla legge elettorale tentata da Pd, M5s e Leu". Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali, Annagrazia Calabria, in merito al rinvio dell'approdo in Aula del testo di riforma della legge elettorale inizialmente previsto per il 27 luglio. Per la parlamentare "la richiesta di convocare un ulteriore ufficio di presidenza oggi e, in seno all'ufficio di presidenza convocato, chiedere di votare già lunedì prossimo l'adozione del testo base della legge elettorale, quando appena ieri lo stesso ufficio aveva deciso all'unanimità, su proposta del Pd, di far slittare l'esame della riforma al momento in cui si fossero sanati i vizi sulla composizione della Commissione e vi fosse stata dunque una determinazione da parte della maggioranza stessa, è stato un boomerang". (Rin)