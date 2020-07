Usa: coronavirus, superati i 4 milioni di casi totali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 4 milioni. È quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali comunicati oggi dalle autorità di Washington. Il paese ha impiegato 98 giorni per raggiungere 1 milione di casi, ma solo 16 giorni per passare da 3 a 4 milioni, mentre il numero medio di nuovi casi negli Stati Uniti è ora in aumento di oltre 2.600 ogni ora, il tasso più alto del mondo. Il numero di decessi ha invece toccato quota 145.384, anche in questo caso la cifra più alta al mondo.(Nys)