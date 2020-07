Terremoto: Curcio (Casa Italia), Tavolo ricostruzioni per velocizzare post-emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Curcio capo dipartimento Casa Italia ha rimarcato che "oggi è stato fatto un deciso passo avanti nella direzione di un nuovo modo di lavorare alle ricostruzioni post terremoto. L'impulso del presidente Conte è stato forte per far partire il Tavolo di coordinamento tra tutte le strutture che lavorano quotidianamente per ricostruire lì dove sismi catastrofici hanno portato distruzione e lacerazione sociale ed economica", ha detto margine del primo incontro del Tavolo di coordinamento delle ricostruzioni di oggi a palazzo Chigi. "Pensiamo al centro Italia, all'Abruzzo, all'Emilia Romagna, all'area etnea, a Ischia al Molise e non solo. L'obiettivo che abbiamo di fronte è che nasca e cresca un nuovo sistema delle ricostruzioni che intervenga ogni volta che ci sarà bisogno di ricostruire. L'attenzione del governo e del Parlamento - ha concluso Curcio - sono un sostegno importante, lavoreremo in questa direzione già dal prossimo futuro".(Rin)