Algeria: il ministero della Difesa nega le voci su un coinvolgimento al fianco dell’Egitto nella crisi in Libia

- Il ministero della Difesa algerino ha negato le voci in merito ad un possibile coinvolgimento del Paese al fianco dell’Egitto nella crisi in corso in Libia. In una nota, il ministero ha negato le parole attribuite al capo di Stato maggiore dell’esercito, Said Chengriha, secondo cui “le Forze armate algerine prenderanno una posizione al fianco dell’Egitto nel caso di un’azione militare in Libia contro le forze sostenute dalla Turchia”. “Sui social network sono state propagate una serie di informazioni false e infondate che attribuiscono al capo di Stato maggiore dell’Esercito dichiarazioni in merito ai recenti sviluppi in Libia”, si legge nella nota. “Negando queste voci, il ministero precisa che queste informazioni false mirano a seminare il disordine e il caos e a riorientare l’opinione pubblica e minano la posizione immutabile che l’Algeria ha sempre assicurato allo Stato fraterno della Libia”, si legge nel comunicato stampa.La recente approvazione della Camera dei rappresentanti dell’Egitto di un possibile intervento militare in Libia a sostegno dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale, Khalifa Haftar, ha alzato la tensione in Nord Africa. L’appoggio dato dalla Turchia alle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli ha riportato in auge sentimenti anti-turchi in molti paesi della regione anche in Tunisia e Algeria, questo ultimi Paese che finora hanno mantenuto una dichiarata neutralità nel conflitto libico. Ieri, il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha ribadito durante un viaggio in Russia che l’Algeria sostiene l'integrità territoriale della Libia, l'unico modo per risolvere la crisi è il dialogo politico ed è necessario porre fine a qualsiasi intervento straniero."Abbiamo raggiunto un consenso sulla crisi libica: non esiste e non ci sarà alcuna soluzione militare. Abbiamo confermato l'aspetto più importante: l'unità della Libia, l'integrità territoriale. L'unico modo per risolvere la crisi è il dialogo politico. L'integrità e la sovranità dello Stato libico devono essere rispettate. È necessario prendere il dialogo politico come principio fondamentale dell'accordo", ha dichiarato Boukadoum durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov.Il capo della diplomazia di Algeri ha inoltre ringraziato la Russia per l’assistenza medica fornita al suo Paese per fronteggiare la pandemia da Covid-19. La visita di Boukadoum a Mosca fa parte delle continue discussioni su come rafforzare le relazioni bilaterali, a seguito di contatti ad alto livello tra i due paesi, in particolare la recente telefonata tra il capo dello Stato algerino, Abdelmajid Tebboune, e l’omologo russo Vladimir Putin. Le parti hanno discusso delle prospettive di espansione del partenariato bilaterale, al fine di raggiungere gli obiettivi del partenariato strategico. (Ala)