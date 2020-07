Brasile: coronavirus, nei penitenziari casi aumentati del 100 per cento in 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi da nuovo coronavirus confermati all'interno del sistema carcerario brasiliano ha raggiunto quota 13.778 segnando un aumento del 99,3 per cento tra il 22 di giugno e il 22 di luglio. Lo ha reso noto il Consiglio nazionale di giustizia (Cnj), sottolineando che le vittime sono state 136. In particolare 5.113 casi sono relativi ai dipendenti del sistema carcerario, tra i quali si sono contate 65 morti, e 8.665 i casi tra i detenuti, tra i quali sono stati confermati 71 morti. L'indagine condotta dal Cnj tiene conto delle informazioni provenienti dai gruppi di monitoraggio e ispezione del sistema penitenziario, dai bollettini dei dipartimenti sanitari statali e dal Dipartimento penitenziario nazionale (Depen). Tra i prigionieri, il maggior numero di casi è stato registrato nel Distretto Federale (Df), dove 1.620 persone hanno contratto il virus e tre sono morte, e in Pernambuco, con 1.033 casi e sei morti. Secondo il Cnj nei penitenziari del paese sono stati finora effettuati 18.607 test su prigionieri e 19.132 su dipendenti. Nel sistema socio-educativo che accoglie i detenuti minorenni, sono stati registrati 2.356 casi di Covid-19 (aumento dell'80,2 per cento in 30 giorni) e 16 decessi. (segue) (Brb)