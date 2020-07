Brasile: coronavirus, nei penitenziari casi aumentati del 100 per cento in 30 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 67.860 nuovi casi di coronavirus il Brasile supera il record di contagi registrati in sole 24 ore dall'inizio della pandemia. In totale il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 2.227.514 casi. Sono almeno 82.771 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, 1284 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle precedenti 24 ore. (Brb)