Usa: Trump contro Obama, “non avrebbe appoggiato Biden se non costretto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il suo predecessore Barack Obama per il sostegno accordato al probabile candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. “Obama, che non avrebbe neppure appoggiato Biden se tutti gli altri non fossero stati estromessi alle primarie (e anche dopo aver atteso a lungo!), ha ora accordato pubblicamente il suo sostegno. Ricorda, non sarei nemmeno qui se non fosse per loro. Non sarei il presidente. Hanno fatto un lavoro terribile!”, ha scritto Trump su Twitter.(Nys)