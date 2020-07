Speciale infrastrutture: Kosovo, stampa, manca ancora coordinatore per negoziati giovedì a Bruxelles su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti, ha affermato nei giorni scorsi che durante l'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles, ha richiesto l'apertura di tutti gli archivi dello statali relativi alle persone scomparse, nonché il pagamento dei debiti e obblighi economici dovuti a Pristina. "Ho chiesto che tutti gli archivi in ​​Serbia vengano aperti, per avere giustizia per le famiglie dei dispersi. La seconda questione discussa è quella relativa a tutte le questioni finanziarie, il debito tra i due paesi, per passare poi all'attuale cooperazione economica", ha detto Hoti. "Abbiamo proposto di perseguire quattro principi di base: libertà di circolazione delle persone, libera circolazione delle merci, quindi infrastrutture, come le ferrovie e le autostrade e, soprattutto, l'eliminazione delle barriere economiche tra i due paesi. Queste sono le questioni che entreranno a far parte dell'accordo finale, che includerà i danni materiali avuti durante il periodo 1998-99 ", ha affermato il premier di Pristina. (Alt)