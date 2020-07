Kosovo: ex ministro Esteri Hyseni nominato coordinatore per dialogo con Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione kosovara per il dialogo con la Serbia dovrebbe quindi essere guidata dal coordinatore Hyseni all’appuntamento di giovedì 23 luglio a Bruxelles dove dovrebbe essere definita una bozza per l’accordo finale tra le due parti. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Koha Ditore”, un portavoce dell'Ue ha chiarito che all’incontro prenderanno parte gruppi di esperti di Kosovo e Serbia. "Come è stato spiegato dal rappresentante dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, dopo l'incontro di alto livello della scorsa settimana, i due leader hanno deciso di continuare un intenso lavoro a livello di esperti la prossima settimana. Si terrà a Bruxelles. Il Kosovo e la Serbia sono invitati a inviare i loro esperti per discutere ulteriormente le questioni affrontate a livello di leader giovedì scorso”, ha detto il portavoce. (segue) (Kop)